Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından uygulanan yaptırımlara yönelik kulüplerin itirazlarını değerlendiren Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü ile antrenör Dirk Kuyt'un başvurularını karara bağladı. Yapılan incelemelerin ardından iki itirazın da reddedildiği bildirildi.

"Fenerbahçe’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle, Fenerbahçe Antrenörü Dirk Kuyt’un akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."