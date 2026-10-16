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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkan Erdoğan Ünver'in hayatını kaybetmesi ve İstanbul'da yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenler nedeniyle profesyonel futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Federasyonun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 16-19 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde hayatını kaybedenler anısına bir dakika sessizlik sağlanacak.

Açıklamada ayrıca kulüplerin, talep etmeleri halinde karşılaşmalara siyah kol bandı takarak çıkabilecekleri belirtildi.