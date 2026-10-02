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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın Liege Havalimanı'ndaki pasaport kontrol süreciyle ilgili açıklama yaptı.

TFF, A Milli Takım ve federasyon kafilesinin havalimanında sorun yaşadığı yönündeki haberlerin gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.

TFF'DEN HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Federasyonun açıklamasında, futbolcular ve teknik heyetin rutin pasaport kontrolünden geçtiği ve kısa süre içerisinde havalimanından ayrıldığı belirtildi.

Güvenlik amacıyla kafileye havalimanı güvenlik görevlilerinin refakat ettiği, bu nedenle ilk olarak futbolcular ile teknik heyetin geçişinin sağlandığı ifade edildi.

Belçika Türkiye Büyükelçisi'nin de kafileye eşlik ettiği belirtilirken herhangi bir sorun veya arama işleminin yaşanmadığı kaydedildi.

“RUTİN SÜREÇ FARKLI YANSITILDI”

TFF, ağırlıklı olarak kargo ve lojistik hizmetleri veren Liege Havalimanı'nda kafile üyelerinin hızlı ve güvenli şekilde geçişinin sağlandığını bildirdi.

Bazı basın organlarında rutin işlemlerin farklı şekilde yansıtıldığını belirten federasyon, uygulamanın A Milli Takım'ın güvenliğini sağlamak ve kafileye havalimanı içerisinde gerekli refakati sunmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR

TFF, A Milli Takım'ın Belçika'ya girişinde kafileyi karşılayan ve süreç boyunca eşlik eden Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği ile Belçikalı yetkililere ilgi, işbirliği ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.