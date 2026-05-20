TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig’in 34. ve son haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Samsunspor, Kayserispor, Antalyaspor ve Kocaelispor’un disipline gönderildiği bildirildi.

Recep Uçar, Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası “sportmenliğe aykırı davranış” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Ayrıca Ivan Mance’nin, hakem soyunma odası çevresindeki sportmenlik dışı davranışları nedeniyle disiplin sürecine dahil edildiği açıklandı.

Anıl Yaşar da sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle disipline gönderilen isimler arasında yer aldı.

Öte yandan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK ile teknik direktör Uğur Uçar da Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.