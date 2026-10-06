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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kararının gerekçelerini sosyal medya hesabından paylaşan Aktan, mevcut yönetimin federasyonun ihtiyaç duyduğu yönetim anlayışını ortaya koyamadığını savundu. TFF'nin liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Aktan, genel kurulda verilen sözlerin yerine getirilemediğini ifade etti.

Kulüplerin beklentilerine yönelik ekonomik ve yapısal düzenlemelerin hayata geçirilemediğini kaydeden Aktan, yönetim içerisindeki girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyledi. Karar mekanizmasının dar bir çevrede toplandığını ve farklı görüşlere yeterince alan tanınmadığını ileri süren Aktan, bu anlayışın Türk futbolunu ileri götüremeyeceğini belirtti.

GEREKLİ İRADE GÖSTERİLMEDİ

Aktan, “Gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi. Kararların dar bir çevrede alındığı, farklı görüşlere alan açılmadığı ve 'ben bilirim, benim dediğim olur' anlayışının hakim olduğu bir yapı Türk futbolunu ileriye taşıyamaz. Türkiye Futbol Federasyonu, aile şirketi anlayışıyla yönetilemez." ifadelerini kullandı.

Bahis tartışmaları, usulsüzlük iddiaları ve gerilimli söylemlerin futbola duyulan güveni sarstığını dile getiren Aktan, adli süreçler tamamlanmadan kişilerin kamuoyu önünde teşhir edilmesinin kulüplere ve futbol emekçilerine zarar verebileceğini savundu. Aktan, futbolun eğlence ve birlikte yaşama kültürü yönünün korunması gerektiğini belirterek oyuncu yetiştirme ve kulüp yönetiminde kalite standartları oluşturulmasını istedi.

Yaklaşık iki yıldır yönetim içerisinde yanlış bulduğu kararlara karşı mücadele ettiğini aktaran Aktan, artık bu çabayı kurum içerisinde sürdürme imkanının kalmadığını belirtti.

İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

Mevcut yönetimin işlevini yitirdiğini savunan Aktan, yönetim kurulu üyelerine istifa çağrısı yaptı. Türk futbolunun geleceği açısından yeni bir yönetimin göreve gelmesi gerektiğini belirten Aktan, genel kurul üyelerinden olağanüstü seçimli genel kurulun toplanması için gerekli süreci başlatmalarını istedi. Aktan, şunları söyledi:

"Görevde kalmamın nedeni bu mücadeleyi kurum içinde sürdürebileceğime olan inancımdı. Bu mücadeleyi kurum içinde sürdürme imkanı kalmadığı için görevimden ayrılıyorum. Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz. Tüm genel kurul üyelerini, ilgili usuller çerçevesinde olağanüstü seçimli genel kurulun bir an önce toplanması için gerekli süreci başlatmaya; yönetimi de bu çağrının gereğini yerine getirmeye davet ediyorum. Türk futboluna katkı sunma iradem devam edecektir."