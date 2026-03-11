TFF VAR Danışmanı Joao Capela ile Hakem Eğitim ve Performans Birimi ekibinden Jouni Hyytia, TRT Spor’da katıldıkları programda Türk futbolunda son dönemde yaşanan hakem ve VAR tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programda özellikle derbi sonrası yapılan eleştiriler ve kamuoyunda gündeme gelen iddialara verilen cevap dikkat çekti.

JOAO CAPELA: 'BU İDDİALARI REDDEDİYORUM'

Beşiktaş cephesinden yapılan açıklamaların hatırlatılması üzerine konuşan Joao Capela, ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddetti.

Capela, “Böyle bir şey yok. Ben tüm bu iddiaları reddediyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Kendi işime odaklanıyorum sadece. Ben 3.5 sene Yunanistan’da çalıştım. Orada yaptığım işin aynısını yaptım. Portekiz’de de yapmıştım. Hep aynı şeylerle karşılaşıyoruz.” dedi.

'HER ŞEY KAYIT ALTINDA'

VAR sisteminin işleyişine ilişkin de bilgi veren Capela, VAR odalarında tüm süreçlerin kayıt altında olduğunu vurguladı.

Capela, “Gözlem odamızda da kamera var, her şey kaydediliyor. Maç sırasında ve devre arasında görüşmüyoruz, müdahalede bulunmuyoruz. Maç sonrasında VAR ile ilgili görüş alışverişi yapıyoruz. Teknolojiyi doğru şekilde kullanmak, kamera seçimi kullanmak, görüntü hızı ve iletişim doğru mu diye konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı.

VAR odalarında kamera bulunduğunu hatırlatan Capela, “VAR odaları projenin başından bu yana kaydediliyor. VAR odasının küçük bir kamerası var. Bizim odada da kayıtlar var. TFF buna açık, kayıtlara gelip bakabilirler.” dedi.

'GEREKİRSE AVUKATLARIMLA HAREKET EDERİM'

Kendisine yönelik suçlamalara da değinen Capela, hukuki süreç başlatabileceğini dile getirdi.

Capela, “Bu tip suçlamalar ilk defa yapılmıyor. Diğer ülkelerde de benzer suçlamalarla karşılaştık. Böyle devam ederlerse ben de kişisel olarak bu durumu avukatlarımla değerlendireceğim. İsmimi telaffuz ederlerse avukatımla devam edeceğim.” şeklinde konuştu.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinin ardından VAR sistemiyle ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu.

Adalı, “Portekizli VAR eğitmen ekibi ile ilgili endişelerim var. Düzgün, tutarlı ve dürüst olduklarına inanmıyorum. Bir an önce görevi bırakmalarını istiyorum. O koridorun ve odanın kamera görüntüleri kamuoyuna açıklansın.” diyerek çağrıda bulunmuştu.

Ayrıca TFF’ye başvuruda bulunduklarını belirten Adalı, “Galatasaray ile bir bağlantılarına dair şimdilik cümle kuramam ancak Portekizlilerin telefon kayıtlarını da isteyeceğim.” demişti.