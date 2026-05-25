Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 25 Mayıs 2026 tarihli toplantısında 2025-2026 sezonuna ilişkin önemli kararlar aldı.

TFF, Ziraat Türkiye Kupası ile Trendyol 1. Lig sonuçlarını resmen tescillediğini duyurdu.

TRABZONSPOR’UN ŞAMPİYONLUĞU TESCİLLENDİ

Alınan karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor’un şampiyonluğu resmen tescillendi.

Bordo mavili ekip kupayı müzesine götürürken Avrupa bileti de almış oldu.

SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR

Trendyol 1. Lig’de sezonu ilk iki sırada tamamlayan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler doğrudan Süper Lig’e yükseldi.

Play-off maçlarının ardından başarılı olan Arca Çorum FK da Süper Lig bileti alan son takım oldu.

1. LİG’E VEDA EDENLER

Trendyol 1. Lig’de sezon sonunda küme düşen ekipler de netleşti.

Serik Spor Futbol A.Ş., Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor gelecek sezon Nesine 2. Lig’de mücadele edecek.