Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemi takvimini duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu’nun 14 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı toplantıda yeni sezonun transfer tarihleri karara bağlandı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ 22 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

TFF’den yapılan açıklamaya göre 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 22 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

ARA TRANSFER TARİHİ DE BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca ikinci transfer ve tescil döneminin tarihlerini de açıkladı.

Buna göre ara transfer dönemi 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek.