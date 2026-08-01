TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, bahis eylemi gerekçesiyle Mert Hakan Yandaş'a uygulanan 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını değerlendirdi. Yapılan incelemenin ardından futbolcuya verilen yaptırım 6 aya düşürüldü.

TFF Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş'a müjde: Cezası düşürüldü - Resim : 1

Tahkim Kurulu ayrıca, son olarak Adanaspor forması giyen Nijeryalı futbolcu Bonke Innocent hakkında doping ihlali nedeniyle verilen 4 yıllık hak mahrumiyeti cezasına ilişkin itirazı karara bağladı. Kurul, söz konusu cezayı onadı.

Mert Hakan Yandaş hakkında tahliye kararıMert Hakan Yandaş hakkında tahliye kararıSpor

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bahis soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Yandaş, yaklaşık beş aylık tutukluluk sürecinin ardından serbest bırakılmıştı.