TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, bahis eylemi gerekçesiyle Mert Hakan Yandaş'a uygulanan 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını değerlendirdi. Yapılan incelemenin ardından futbolcuya verilen yaptırım 6 aya düşürüldü.
Tahkim Kurulu ayrıca, son olarak Adanaspor forması giyen Nijeryalı futbolcu Bonke Innocent hakkında doping ihlali nedeniyle verilen 4 yıllık hak mahrumiyeti cezasına ilişkin itirazı karara bağladı. Kurul, söz konusu cezayı onadı.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bahis soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanmıştı.
Yandaş, yaklaşık beş aylık tutukluluk sürecinin ardından serbest bırakılmıştı.