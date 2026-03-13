Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Leroy Sané’ye verilen 2 maçlık cezayı onadı.

TFF’nin resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Sané’ye verilen 2 maçlık men cezasında herhangi bir değişiklik yapmadı.

Ayrıca, Galatasaray’a verilen 330 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezası ile Samsunspor’un kısmi tribün kapama cezası da onandı.

Öte yandan, Başakşehir’e, çim saha sorumlusunun stat denetimine ve müsabaka organizasyon güvenlik ile eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı verilen 220 bin lira para cezası kaldırıldı.