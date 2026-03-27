Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray hakkında verilen para cezalarıyla ilgili kararını açıkladı.

GALATASARAY'IN PARA CEZASI ONANDI

Kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sarı-kırmızılı kulübe verilen toplam 1 milyon 412 bin liralık cezayı oy birliğiyle onadı.

Bu kapsamda Galatasaray’a; çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon 120 bin lira, taraftarın neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira, Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 72 bin lira olmak üzere verilen cezalar geçerliliğini korudu.

BEŞİKTAŞ VE EYÜPSPOR KARARLARI DA DEĞİŞMEDİ

Tahkim Kurulu ayrıca Beşiktaş yöneticisi Serkan Reçber’e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin lira para cezasını da onadı.

Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy için verilen 2 maç men ve 53 bin 500 lira para cezasında da herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE İNDİRİM

Öte yandan Gençlerbirliği futbolcusu Sekou Koita hakkında verilen cezada indirime gidildi. Kurul, 2 maçlık men cezasını 1 maça düşürürken, 53 bin 500 liralık para cezasını da 40 bin liraya indirdi.