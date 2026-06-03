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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor’un 2025-26 sezonunda liglerin tesciline ilişkin itirazını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig’den düşen Kayserispor, Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre tescil edilmesine yönelik TFF Yönetim Kurulu kararına itiraz etmişti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

TFF’den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, başvuruyu Futbol Müsabaka Talimatı’nın 26. maddesi kapsamında inceledi.

Kurul, yapılan müzakere sonucunda TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığına hükmetti.

Bu gerekçeyle Kayserispor’un tescil kararına yaptığı itiraz reddedildi.