Türkiye Futbol Federasonu (TFF), Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yeni yabancı kuralını resmen açıkladı.
TFF 10+4 YABANCI KURALINI DUYURDU
TFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Süper Lig kulüplerine 10+4 yabancı kuralı zorunluluğu getirildi.
Böylelikle 10 yabancı futbolcu hiçbir şart olmadan kadroda yer alacakken, kontenjana ek olarak kaydedilecek 4 oyuncu için 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması şartı aranacak.
YENİ YABANCI KURALI TARTIŞMA YARATABİLİR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni yabancı kuralıyla ilgili TFF'ye yönelik eleştirilerde bulunmuş ve bu yeni şartların Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini zorlayacağını dile getirmişti.
Dün de Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldığı canlı yayında Süper Lig'de kulüplerin yabancı kuralına itirazları olduğunu ifade etmişti. Doğan bu itirazları TFF'ye iletmelerine rağmen kararın değişmeyeceğini belirtmişti.
Önümüzdeki günlerde yeni yabancı kuralının gündemde tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"MADDE 1 - SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU
(1) Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu
bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler.
A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 10’u için herhangi bir yaş kriteri
aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2026 –
2027 sezonunda en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur.
A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının
kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu
sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez.
Önceki sezonlarda bu kapsamda sözleşme yapmış, A Takım Listesine yazılmış ve halen
sözleşmesi devam eden 2002 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular 2026-2027
sezonu boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler.
2026-2027 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı
içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme
imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine
yazılabilirler.
(2) 14’ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A
Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım müsabakalarında
oynatamazlar.
(3) Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol
Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak
A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama
uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım
Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle
Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların
sözleşmelerinin sona ermesi halinde; sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları
sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil
edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır.
(4) Kulüpler, 01.01.2006 veya daha sonra doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında oynama
uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu
olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli
olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu
aranmaz."