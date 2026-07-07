Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi öncesi tüm detayları kamuoyuyla paylaştı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ FİKSTÜR SİSTEMİ

TFF'nin açıklamasına göre fikstür çekiminde kullanılan yapay zeka destekli algoritma sayesinde her sezon farklı bir fikstür anahtarı oluşturuluyor. Algoritma doğrudan fikstürü değil, kulüplerin gerçekleştireceği top çekimi sonrasında oluşacak fikstür anahtarını hazırlıyor.

Federasyon, sistemin oluşturulmasında emniyet gereksinimleri, aynı stadı kullanan kulüpler, milli maç takvimi, Avrupa kupaları, İstanbul'daki takım yoğunluğu ve yayıncı kuruluşun taleplerinin dikkate alındığını belirtti.

Açıklamada ayrıca fikstürün, Avrupa liglerinden farklı olarak kulüplerin top çekmesiyle belirlendiği ve fikstürün ancak tüm kulüpler top çekimini tamamladıktan sonra kesinleştiği vurgulandı.

DERBİLER İÇİN YASAKLI HAFTALAR

TFF, yeni sezonda derbi karşılaşmaları için yasaklı haftaları da açıkladı.

Buna göre 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. haftalarda derbi müsabakaları oynanmayacak.

Federasyon ayrıca milli maç haftaları öncesi ile Avrupa kupaları takvimi nedeniyle bazı haftaların özel olarak planlandığını duyurdu.

AVRUPA KUPALARI İÇİN ÖZEL PLANLAMA

Şampiyonlar Ligi takımları ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden ekiplerin dinlenme sürelerinin korunması amacıyla 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28. haftalarda birbirleriyle eşleşmeyeceği belirtildi.

TFF, bu planlamanın Avrupa maçları öncesi ve sonrası oluşabilecek dinlenme dengesizliğini önlemek amacıyla yapıldığını ifade etti.

YENİ SEZON FİKSTÜRÜ İÇİN 13 KISITLAMA AÇIKLANDI

Yeni sezon fikstüründe uygulanacak önemli kurallar arasında şu maddeler öne çıktı:

1. Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.

2. Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.

3. İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak. Bir takım bu şekilde bir devrede birden fazla kez üst üste iç saha veya deplasmanda oynamayacak.

4. Tüm takımların, bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların en fazla 3 tanesi deplasmanda veya iç sahada olabilecek.

5. Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.

6. Hiçbir takım 7 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarından 3 tanesi ile maç yapmayacak.

7. Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımlarımızın bulunduğu torbaların 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28. hafta karşılaşmamaları sağlanmıştır

8. Derbiler için 1-2-11-17-18-22-28-31 Haftalar yasaklı haftalar olarak belirlenmiş olup, derbiler bu haftaların haricindeki haftalarda oynanabilecektir.

9. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde, takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakayı deplasmanda oynayacak.

10. Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir devrede oynayacağı maçların en fazla 2 tanesini iç sahada veya deplasmanda oynayacak.

11. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan aynı hafta en fazla 2 takım iç sahada olabilecek.

12. İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul’da maç yapabilecek. İstanbul’da üst üste oynama döngüleri ilk yarı ve ikinci yarıda birbirine yakın durumda olacak.

13. İstanbul’da aynı haftada en fazla 4 takım iç sahada olabilecek ve bu hafta sayısı minimize edilecek