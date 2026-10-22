Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın teknik ekibini duyurdu.
Bugün düzenlenen imza töreninde dört yıllık sözleşmeye imza atan Sergen Yalçın, A Milli Takım'daki görevine resmen başladı.
TFF, imza töreninin ardından deneyimli teknik adamın ekibinde yer alacak isimleri ve görev dağılımını açıkladı.
SERGEN YALÇIN'IN YARDIMCISI MURAT KAYTAZ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan teknik ekipte, Sergen Yalçın'ın yardımcılığını Murat Kaytaz üstlenecek.
Teknik ekip koordinatörlüğü görevini Serhat Mert yürütecek. Kaleci antrenörlüğüne ise Erol Ayçiçek getirildi.
Atletik performans çalışmalarından Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz sorumlu olacak.
TFF tarafından açıklanan A Milli Futbol Takımı teknik ekibi şu isimlerden oluşuyor:
Sergen Yalçın (Teknik Direktör)
Serhat Mert (Teknik Ekip Koordinatörü)
Murat Kaytaz (Yardımcı Antrenör)
Prof. Dr. Niyazi Eniseler (Atletik Performans Antrenörü)
Dr. Emre Gürbüz (Atletik Performans Antrenörü)
Erol Ayçiçek (Kaleci Antrenörü)
Tarık Yiğit Egeli (Maç ve Performans Analisti)
Okan Aydıner (Maç ve Performans Analisti)
Muhammet Nuri Püren (Yardımcı Maç ve Performans Analisti)