Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yarın başlıyor. Türkiye Kupası'nda yeni hafta öncesinde Merkez Hakem Kurulu 3 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.

TFF MAÇIN HAKEMLERİNİ AÇIKLADI! İŞTE O LİSTE

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Batuhan Kolak

20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu