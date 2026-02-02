Süper Lig’in 20. haftası Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ile kapanmış olacak. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ve Bilal Gölen yapacak.

TFF AÇIKLADI: KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Kocaelispor - Fenerbahçe'nin VAR hakemi belli oldu. VAR'da Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

TFF resmen açıkladı: Kocaelispor Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu - Resim : 1
İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Süper Lig'de namağlup tek takım olan Fenerbahçe, oynadığı 19 maçta 12 galibiyet alırken 7 beraberlik yaşadı ve 43 puanla 2. sırada yer alıyor.

Kocaelispor ise 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 24 puanda toplayan Kocaelispor, 9. sırada yer alıyor.

