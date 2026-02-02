Süper Lig’in 20. haftası Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ile kapanmış olacak. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ve Bilal Gölen yapacak.

TFF AÇIKLADI: KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Kocaelispor - Fenerbahçe'nin VAR hakemi belli oldu. VAR'da Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Süper Lig'de namağlup tek takım olan Fenerbahçe, oynadığı 19 maçta 12 galibiyet alırken 7 beraberlik yaşadı ve 43 puanla 2. sırada yer alıyor.

Kocaelispor ise 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 24 puanda toplayan Kocaelispor, 9. sırada yer alıyor.