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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un 2025-2026 sezonuna ilişkin yaptığı başvuruda kararını verdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, TFF Yönetim Kurulu'nun Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2025-2026 sezonu sonuçlarının tesciline yönelik kararına itiraz etmişti.

TAHKİM'DEN OYBİRLİĞİYLE RET

Tahkim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda Kayserispor'un başvurusu reddedildi.

Kurulun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 19.05.2026 tarihli toplantısında aldığı 2025-2026 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil kararına itirazı incelendi."

KARARDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADI

Tahkim Kurulu, yapılan değerlendirmede TFF Yönetim Kurulu kararında herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmediğini belirtti.

Açıklamanın devamında, "Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir." denildi.

Bu kararla birlikte TFF Yönetim Kurulu'nun 2025-2026 sezonuna ilişkin tescil kararı kesinleşmiş oldu.