Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunun son haftalarına girilirken, gelecek sezonda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili karar netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce mevcut 12+2 kuralının 2026/27 sezonunda 10+4 olarak uygulanacağını açıklamıştı.

Bu sezon +2 kontenjanının 2003 ve sonrasında doğan oyuncular için geçerli olacağı belirtilirken, planlanan yeni sistemde +4 kontenjanının 2004 ve sonrası doğumlu futbolcuları kapsaması öngörülüyordu. Ancak TFF’nin yeni sezon için yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldığı ifade edildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre bu sezonki 12+2 kuralının gelecek sezon da devam edeceği ve bu kararının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplere iletildiği ifade edildi.