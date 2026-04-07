TFF harekete geçti: Süper Lig’de yabancı kuralı değişiyor
TFF, Süper Lig kulüplerinin talebiyle gelecek sezonun yabancı oyuncu kuralında sürpriz bir değişikliğe gidiyor.
Ligde şampiyonluk yarışı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında nefes kesen bir rekabetle sürerken, federasyonun idari plandaki bu hamlesi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Süper Lig'in final periyoduna girilirken zirve mücadelesi doruk noktasına ulaştı.
Bir müsabakası eksik olmasına rağmen 64 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ı, 63'er puanlı Fenerbahçe ve Trabzonspor yakından takip ediyor.
Tüm futbolseverlerin odağı, yarın İzmir'de oynanacak kritik Göztepe - Galatasaray erteleme maçına kilitlenmiş durumda.
YABANCI DÜZENLEMESİNDE YENİ MODEL
Mevcut sezon kurallarına göre kulüpler, A takım listelerindeki 14 yabancı kontenjanının 2'sini 2003 ve sonrası doğumlu oyunculara ayırmak zorundaydı.
Gelecek yıl için ise bu kontenjanın 4'ünün 2004 ve sonrası doğumlu olması planlanmıştı.
Ancak TFF, kulüplerden gelen yoğun talepleri değerlendirerek 2026-2027 sezonu için bu şartı esnetme kararı aldı.
Yeni taslağa göre, 14 yabancı hakkının sadece 2'sinin 2004 sonrası doğumlu olması yeterli sayılacak.