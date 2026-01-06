Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 123 futbolcunun cezalarının onandığı belirtildi.

Bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildiği belirtildi.

Hak mahrumiyeti cezası onanan futbolcuların aldıkları cezalar şöyle:

6 AY HAK MAHRUMİYETİ

Cömert Kandemir, Çağan Kayra Erciyas, Çağlar Özel, Çayan Poshoroğlu, Efehan Kaptan, Emin Can Uysal, Emir Aydın, Emirhan Emir, Emre Karataş, Emre Oymak, Emre Sarıkaya, Enes Yiğit, Enver Arda Cırıkcı, Eray Pazar, Eren Taştan, Ergün Nazlı, Erhan Şentürk, Eyüp Can Temiz, Faruk Öcal, Fatih Üge, Fırat Aymak, Fırat Küçükgelmez, Furkan Aktan, Furkan Sakı, Halil Bağcı, Hamit Kargın, Hazar Daşcı, Hüseyin Elma, İlker Sayan, Mehmet Aygün, Mehmet Deveci, Mehmet Keskin, Mert Tibet Aydoğdu, Mertcan Akkaya, Metehan Görel, Metehan Mustafa Mollaoğlu, Muhammed Burak Çelik, Muhammed Burak Hatipoğlu, Muhammed Emin Ergin, Muhammed Emir Özbilen, Muhammed Öztürk, Musa Bulut, Mustafa Çeçenoğlu, Mustafa Emre Yalçınkaya, Mustafa Yerli, Recep Tayyip Ensar Danışmaz, Rıfat Bayhan, Ruhi Yıldız, Serhat Çam, Serhat Değer, Serhat Emirler, Taylan Özgün, Tolga Yakut, Vedat Yeşilkaya, Yakup Anıl Karadağ, Yiğit Can Guru, Yiğit Köse, Yusuf Talga

9 AY HAK MAHRUMİYETİ

Deniz Kodal, Efe Karaoğlu, Ender Gör, Enes Eren, Enes Tayfun, Ercan Çifci, Erhan Kaynar, Halil İbrahim Kaya, Halil Karataş, Hasan Türkyılmaz, İsmail Ozan Karabudak, Kadir Bakırtaş, Kıvanç Koral, Mahmut Emin Kabul, Mahsum Kartal, Mehmet Ablay, Mert Göze, Mert Ilıman, Miraç Fatih Değirmenci, Muhammed Avvuran, Muhammed Emin Yavaş, Muhammet Enes Şebelek, Mustafa Doğru, Mustafa Yiğit Turgut, Mücahit Çakır, Oğuzhan Şahin Uzun, Oğuzhan Yeşilyurt, Onat Kutay Kurt, Onur Civelek, Ömer Alper Tatlısu, Özgür Özata, Polat Güren, Talha Aydemir, Talha Enes Dege, Tuğay Adamcıl, Umut Can Kanber, Volkan Uluğ, Yusuf Bozkurt

12 AY HAK MAHRUMİYETİ

Emir Uzun, Emirhan Demir, Emirhan Korkmaz, Emre Yaşar, Erol Zöngür, Fatih Demirlek, Furkan Demir, Furkan Tütüncü, Furkan Yardım, Hamit Bayraktar, Hüseyin Yıldız, İbrahim Bağcı, Kerem Ersin, Mert Öztürk, Murat Akça, Onur Efe, Onur Paksoy, Osman Kerem Akyol, Ömer Faruk Yaylacı, Önder Selimoğlu, Sarp Tenim, Sezer Kahraman, Süleyman Kasap, Taşkın Kartal, Umut Dilek, Yıldıray Koçal, Yılmaz Coşkunçay.