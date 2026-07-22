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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Caterina Montella'nın evinde geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

CENAZE TÖRENİ NAPOLİ'DE

TFF'nin açıklamasına göre Caterina Montella için cenaze töreni bugün İtalya'nın Napoli kentindeki Castello di Cisterna ilçesinde bulunan San Nicola Kilisesi'nde gerçekleştirilecek.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Caterina Montella'ya Allah'tan rahmet; başta A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."