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A Milli Futbol Takımı'nda İtalya karşılaşması öncesinde iki önemli eksik kesinleşti. UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup olunan mücadelede sarı kart gören Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü.

ARDA GÜLER VE BARIŞ ALPER YILMAZ KAMPTAN AYRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), iki futbolcunun 5 Ekim Pazartesi günü oynanacak İtalya karşılaşmasında forma giyemeyecekleri için milli takım kampından izinli olarak ayrıldığını duyurdu.

MİLLİ TAKIM İTALYA DEPLASMANINA ÇIKACAK

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Türkiye, dördüncü maçında İtalya'ya konuk olacak.

İtalya-Türkiye karşılaşması, 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te oynanacak.