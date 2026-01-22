Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Bandırmaspor: Asen Albayrak

24 Ocak Cumartesi:

​​​​​​​13.30 Serikspor-Esenler Erokspor: Fatih Tokail

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor: Oğuzhan Çakır

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

19.00 Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK: Ayberk Demirbaş

25 Ocak Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK: Hakan Ülker

16.00 Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler: Alper Akarsu

19.00 Manisa FK-İstanbulspor: Alpaslan Şen

26 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK: Davut Dakul Çelik