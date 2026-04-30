TFF, Dünya Kupası'nda hedefi açıkladı

"MİLLİ MAÇLARDAN BİRİNİ ANKARA’DA OYNAYACAĞIZ"

Ankara'ya yapılması planlanan stat hakkında da bilgi veren Gökay, "Stat için bu yılın sonu ya da 2027'nin ilk çeyreği hedefleniyor. Yetişirse eylül, ekim, kasım aylarındaki milli maçlardan birini Ankara’da oynayacağız." dedi.

Prim konusuna da değinen Gökay, "Primle ilgili konuştuk ama netleşmedi. Oyuncularımızın böyle bir talebi yok. Hepsi ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil etmenin derdinde." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili ise Gökay, "Aldığımız bilgilere göre ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah yetişecek." dedi.