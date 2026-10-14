Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de mücadele eden 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderdi.
TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmede Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor’un çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildiği belirtildi.
Trabzonspor forması giyen Melih Kabasakal ile Eyüpspor oyuncusu Ahmed Abdullahi de kural dışı davranışları nedeniyle PFDK’ye gönderilen isimler arasında yer aldı.