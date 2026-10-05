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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu Kulüp Lisans Sürecinin tamamlandığını açıkladı. Kulüp Lisans Kurulu tarafından en üst üç ligde mücadele eden kulüplerin başvuruları farklı kriterler kapsamında değerlendirildi.

Başvurular; sportif, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Süper Lig'den Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor'a Ulusal Lisans verildi.

Trendyol 1. Lig'den Bandırmaspor, Bursaspor ve Kayserispor; TFF 2. Lig'den ise Ankaraspor, Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları, Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Isparta 32 Spor Kulübü, Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Elazığspor ve Somaspor Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

7 KULÜBE PUAN SİLME CEZASI

TFF'nin verdiği süre içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan kulüpler de belli oldu.

Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, Adana Demirspor, Hatayspor, İskenderunspor, MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol ve İnegölspor puan tenzili cezası aldı.

Böylece 2026-2027 sezonunda en üst üç ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 44'ü ise Ulusal Lisans aldı.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplerden 3'ünün UEFA Lisansı aldığı açıklandı.