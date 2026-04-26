Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek derbide karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE'NİN VAR BAŞVURUSU GALATASARAY NEDENİYLE REDDEDİLDİ

Ezeli rakiplerin dev mücadelesinden önce Fenerbahçe TFF'ye VAR odasında temsilci bulundurmak için başvuruda bulunmuştu. Ancak bu başvurunun TFF tarafından reddedildiği ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, Galatasaray'ın VAR talebine onay vermemesi sebebiyle Fenerbahçe'nin de başvurusunu geri çevirdi.

Bu uygulama iki takımın da VAR odasında gözlemci bulundurması şartıyla yürürlüğe girmişti.

Derbi öncesi gündeme bomba gibi düşen gelişme kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.