Ünlü spor yazarı adaylığını yineledi: 'Mafyatik jargona son vereceğim'

VAR VE YAYINCI KURULUŞ İÇİN DENETİM ÖNERİSİ

Meleke, VAR merkezinin de kulüplerin denetimine açılması gerektiğini savundu.

Önerisine göre Riva'daki VAR odasının arkasında sesin de aktarılacağı camekanlı bir bölüm oluşturulacak ve karşılaşan iki kulüpten birer yetkili burada gözlemci olarak bulunabilecek.

Benzer bir modelin yayıncı kuruluşun reji odasında da uygulanmasını öneren Meleke, kulüp temsilcilerinin canlı yayın operasyonunu gözlemleyebilmesini istedi.