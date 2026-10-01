Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olma kararını yineledi. Meleke, 1 Temmuz'da açıkladığı manifestosuna 10 yeni madde ekleyerek Türk futbolunda hayata geçirmek istediği değişiklikleri sıraladı.
Ünlü spor yazarı adaylığını yineledi: 'Mafyatik jargona son vereceğim'
Spor yazarı Uğur Meleke, ilk TFF seçiminde başkanlığa aday olacağını bir kez daha duyurdu. Daha önce yayımladığı manifestoya 10 yeni madde ekleyen Meleke; TFF yönetiminden MHK'ye, VAR sisteminden yabancı sınırına kadar birçok alanda değişiklik önerdi.Furkan Çelik
TFF'nin mevcut yönetim ve delege yapısını eleştirirken başkan olması durumunda eski milli futbolcular, teknik direktörler, hakemler ve futbolun diğer paydaşlarının karar mekanizmasındaki temsilini artırmayı hedeflediğini belirten Uğur Meleke aday olabilmek için 64 delegenin imzasına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.
'İLK SEÇİMDE TFF BAŞKANLIĞINA ADAYIM'
Meleke, adaylığını yinelerken mevcut yönetim anlayışına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Spor yazarı, başkan seçilmesi halinde "mevcut mafyatik jargona" ve "takım elbiseli holiganizme" son vereceğini, yönetimde sadakat yerine liyakati esas alacağını ve bilim ile inovasyona dayalı bir anlayış benimseyeceğini söyledi.
TFF YÖNETİMİNDE YENİ MODEL ÖNERİSİ
Meleke'nin yeni manifestosunun ilk sırasında TFF Yönetim Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi bulunuyor.
Sporun farklı paydaşlarının yönetimde temsil edilmesini isteyen Meleke, yönetim kurulunda iletişim ve spor yöneticiliği alanlarında akademik uzmanlığa sahip isimlerin yanı sıra eski futbolcu, teknik direktör ve eski hakemlerin bulunmasını önerdi.
MHK'Yİ KALDIRIP HAKEMLERİ KURAYLA ATAMAK İSTİYOR
Meleke'nin en dikkat çeken önerilerinden biri mevcut MHK modelinin değiştirilmesi oldu.
Hakem organizasyonunun başına uluslararası deneyime sahip yabancı bir hakem eğitmeni getirilmesini öneren Meleke, bu isimle beş yıllık sözleşme yapılmasını ve hakemlerin karşılaşmalara halka açık kura sistemiyle atanmasını istedi.
VAR VE YAYINCI KURULUŞ İÇİN DENETİM ÖNERİSİ
Meleke, VAR merkezinin de kulüplerin denetimine açılması gerektiğini savundu.
Önerisine göre Riva'daki VAR odasının arkasında sesin de aktarılacağı camekanlı bir bölüm oluşturulacak ve karşılaşan iki kulüpten birer yetkili burada gözlemci olarak bulunabilecek.
Benzer bir modelin yayıncı kuruluşun reji odasında da uygulanmasını öneren Meleke, kulüp temsilcilerinin canlı yayın operasyonunu gözlemleyebilmesini istedi.
STADYUMLAR İÇİN YENİ KRİTERLER
Manifestoda stadyum şartlarına da ayrı bir yer ayrıldı.
Meleke, Süper Lig'de mücadele edecek kulüplerin belirli stadyum kriterlerini karşılamasını zorunlu hale getirmeyi önerdi. Stat giriş ve çıkışlarından koltuk düzenine, kafeteryalardan tuvaletlere kadar tesislerin düzenli olarak bağımsız denetçiler tarafından kontrol edilmesini istedi.
YAYIN GELİRİ DAĞILIMINDA TRİBÜN VE AVRUPA KRİTERİ
Meleke'nin bir başka önerisi yayın havuzundaki gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi oldu.
Statlarını yüzdesel olarak daha fazla dolduran kulüplerin yayın gelirlerinden daha fazla pay almasını öneren Meleke, Avrupa kupalarında grup aşamasına kalan takımlara da ek prim verilmesi gerektiğini savundu.
LİG DAHA ERKEN BAŞLAYABİLİR
Avrupa kupaları ön elemelerinde mücadele eden Türk takımlarına dikkat çeken Meleke, Süper Lig takviminin öne çekilmesini de önerileri arasına aldı.
Lig başlangıcının temmuz sonu veya ağustos başına alınmasının bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesini isteyen Meleke, sıcaklığın yüksek olduğu şehirlerdeki takımların sezonun ilk haftalarında deplasmanda oynayabileceği bir sistem önerdi.
MAÇ KADROLARI 23 KİŞİYE ÇIKACAK
Süper Lig'deki maç kadrolarının 21 yerine 23 futbolcudan oluşmasını isteyen Meleke, böylece daha fazla profesyonel futbolcunun maç kadrosunda bulunabileceğini belirtti.
YABANCI SINIRINI KALDIRMAK İSTİYOR
Meleke, başkan seçilmesi halinde yabancı oyuncu sınırını kaldıracağını da açıkladı.
Bunun yerine belirli kriterler ve puanlamaya dayalı bir vize sistemi öneren Meleke; kulüplerin bir sezonda çalıştırabileceği teknik direktör sayısının sınırlandırılması, milli takım primlerinin kaldırılması ve TFF'nin personel sayısının azaltılması gibi değişiklikleri de gündeme getirdi.
Federasyon bütçesinden altyapıya, çocuklara ve engelli bireylere daha fazla kaynak ayrılmasını da hedefleri arasına ekledi.
'DÖRT YILIN SONUNDA GÖREVİ BIRAKACAĞIM'
Manifestosunun son maddesinde görev süresine değinen Meleke, TFF Başkanlığına seçilmesi halinde dört yılın sonunda görevi bırakacağını açıkladı.
Meleke, bu süre içerisinde federasyonun tüzüğünü, statülerini ve disiplin talimatlarını yeniden düzenlemeyi ve daha kurumsal bir yapı oluşturmayı hedeflediğini belirtti.