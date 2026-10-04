Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son günlerde gündeme gelen istifa iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

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TFF'nin salı günü olağanüstü toplantı gerçekleştireceği ve toplantının ardından Hacıosmanoğlu'nun görevinden ayrılacağı öne sürülmüştü.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması - Resim : 2

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: "İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Libre Sports'tan Mehmet Arslan'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Arslan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine "Hayır, istifa etmeyeceğim. Siz beni tanımadınız mı? Türk futbolunda olan bütün pislikleri benim üzerime yıkamazsınız. Biz temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz." dediğini aktardı.