Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu yarın oynanacak kritik Romanya maçı öncesi açıklamalarda bulunarak A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılma şansı hakkında iddialı konuştu.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: 'ROMANYA, KOSOVA VE SLOVAKYA'YI YENEMEDİKTEN SONRA AMERİKA'YA GİTMEYELİM'

Dünya Kupası şansımızı TRT Spor'a yorumlayan Hacıosmanoğlu, ""Hep istiyoruz, millet olarak istiyoruz. Cenabı Allah, yarından başlayıp iki sınavı başarıyla geçmeyi nasip etsin. Dünya Kupası bizi bekliyor. İnşallah gidip orada başarılı oluruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama Romanya, Kosova ve Slovakya'yı yenemedikten sonra Amerika'ya gitmeyelim." dedi.