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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti.

Görüşmede Türk futbolunun mevcut durumu ve geleceğine yönelik çalışmaların ele alındığı belirtildi.

BAHÇELİ'DEN HACIOSMANOĞLU'NA DESTEK GELMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Hacıosmanoğlu'na çiçek göndererek "Başarı dileklerimle, yalnız değilsin" mesajını iletmişti.

Bahçeli, Türk futbolunda huzur, adalet ve tarafsızlığın hakim olması gerektiğini vurgulamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Hacıosmanoğlu'nun, Bahçeli'ye misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini ve çalışmalarında başarılar dilediğini bildirdi.