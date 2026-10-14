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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamla Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelerek vedalaştı.

Görüşmede TFF Başkan Vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş ile yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de hazır bulundu.

Hacıosmanoğlu, Montella'ya görev süresi boyunca A Milli Takım'a yaşattığı başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi.

Görüşmenin sonunda Montella'ya, Kosova-Türkiye maçının ardından Türk bayrağıyla çekilmiş fotoğrafının yer aldığı bir plaket hediye edildi.

VINCENZO MONTELLA'NIN A MİLLİ TAKIM KARNESİ

Eylül 2023'te A Milli Takım'ın başına geçen Vincenzo Montella, görev süresi boyunca 40 karşılaşmada takımın başında yer aldı.

İtalyan teknik adam yönetimindeki Türkiye, 21 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederken 14 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ay-Yıldızlılar bu süreçte rakip fileleri 66 kez havalandırırken kalesinde 58 gol gördü. Montella'nın maç başına puan ortalaması ise 1,70 olarak kayıtlara geçti.

EURO 2024'TE ÇEYREK FİNAL BAŞARISI

Montella'nın A Milli Takım kariyerindeki en önemli başarılarından biri, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda geldi.

Türkiye, grup aşamasında Portekiz'e 3-0 yenilirlen Gürcistan'ı 3-1 ve Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan Ay-Yıldızlılar, Hollanda karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Türkiye, böylece EURO 2008'den sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

ULUSLAR LİGİ'NDE A LİGİ'NE YÜKSELME BAŞARISI

Montella yönetimindeki Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde de önemli bir hedefe ulaştı.

2024-2025 sezonunda B Ligi'nde mücadele eden Ay-Yıldızlılar, grubunu ikinci sırada tamamlayarak Macaristan ile play-off oynama hakkı kazandı.

Türkiye, Macaristan'ı sahasında 3-1, deplasmanda ise 3-0 mağlup ederek toplamda 6-1'lik skorla UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

Ancak A Ligi'ndeki ilk dört karşılaşma, Montella'nın görev süresinin son bölümünde hayal kırıklığı yarattı.

Türkiye, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya bir kez daha 3-1 mağlup oldu.

24 YILLIK DÜNYA KUPASI HASRETİ SONA ERDİ

A Milli Takım, Montella yönetiminde 2026 Dünya Kupası elemelerinde de önemli karşılaşmalara çıktı.

Grup aşamasında Bulgaristan'ı 6-1 ve 2-0, Gürcistan'ı 4-1 ve 3-1 mağlup eden Türkiye, İspanya deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ancak İspanya karşısında sahasında aldığı 6-0'lık ağır yenilgi, eleme sürecinin en olumsuz sonuçlarından biri oldu.

Ay-Yıldızlılar, play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükseldi. 31 Mart 2026'da oynanan finalde ise Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Türkiye, Dünya Kupası bileti aldı.

Bu sonuç, Montella'nın A Milli Takım kariyerindeki en önemli başarıları arasında yer aldı.

DÜNYA KUPASI'NDA HAYALLER SUYA DÜŞTÜ

Büyük umutlarla yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın gruptaki ilk iki maçın Avustralya ve Paraguay'a yenilerek elenmesi Vincenzo Montella'nın koltuğunu ciddi anlamda sarsılmasına sebep oldu. Turnuvanın son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yense de Ay-Yıldızlılar'ın kötü performansı aylarca tartışma konusu oldu.

Vincenzo Montella, A Milli Takım'da görev yaptığı üç yıllık süreçte hem önemli başarılara hem de eleştirilen sonuçlara imza attı. Uluslar Ligi'nde üst üste alınan 4 yenilgi sonrası TFF İtalyan teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.