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Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

KULÜP BAŞKANLARI VE TEMSİLCİLERİ KATILDI

Genel kurula; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, UEFA ve FİFA yetkilileri, A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak’ın yanı sıra Süper Lig ve alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: 'GÜÇLÜNÜN DEĞİL, HAKLININ YANINDAYIZ'

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun genel kurulda yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları şöyle:

"Bugün yalnızca mali genel kurul yapmıyoruz, Türk futbolunun geleceğini de şekillendiriyoruz.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Takımımızla gurur duyuyoruz. Vincenzo Montella, futbolcularımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya Kupası'na katılmak bizim için sonuç değil, yeni bir başlangıç. Hedefimiz sadece turnuvalara katılmak değil, büyük organizasyonların kalıcı ülkelerinden biri olmak.

Milli Takımımız FIFA sıralamasında 27'ncilikten 22'nciliğe yükseldi.UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek olmamız yükselişimizin göstergesi."

A Milli Kadın Takımımız FIFA sıralamasında 69'unculuktan 49'unculuğa çıktı. Kadın Milli Takımımız tarihimizde ilk kez Dünya Kupası play-off'larını garantiledi. Kadın Milli Takımımızı Dünya Kupası sahnesinde görmek en büyük hedeflerimizden biri."

11 yeni sponsorla toplam sponsorluk sayımızı 32'ye çıkardık. Yaklaşık 1.7 milyar liralık ekonomik değer oluşturduk. İlk kez 2. ve 3. Lig maçlarının yayın anlaşmalarını gerçekleştirdik.

FIFA'nın İstanbul temsilciliğini açmak için çalışmalarımız sürüyor. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyecek bir ülke olarak Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyoruz.

Göreve geldiğimizde 99 kulüp ve 8 bin lisanslı oyuncu vardı, bugün 247 kulüp ve 18 bin lisanslı oyuncuya ulaştık. Yıllık maç sayısını 5 binden 16 bin 500'e yükselttik. Hedefimiz 300 kulüp ve 25 bin lisanslı oyuncuya ulaşmak.

Hakemlerin değil, futbolun konuşulduğu bir iklim oluşturmak istiyoruz. 22 yıl sonra bir kadın hakemimizin Süper Lig'de görev alması bu anlayışın sonucudur.

Kararlarımızı kişilere göre değil, Türk futbolunun ortak menfaatlerine göre aldık. Biz güçlünün değil, her zaman haklının yanındayız. Biz koltukları işgal etmeye değil, inşa etmeye geldik. Biz makamların değil, Türk futbolunun hizmetkârıyız. Her kulübün alın teri ve emeği kutsaldır. Türk futbolunun geleceğini 'hep bana' diyerek değil, ortak akılla inşa edebiliriz."