Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası kura töreninin ardından gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Otyakmaz; VAR tartışmaları, yayın gelirleri ve federasyonun aldığı yeni kararlar hakkında açıklamalar yaptı.

“VAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILAMAZ”

VAR kayıtlarının kamuoyuna sunulamayacağını ifade eden Otyakmaz, kulüp yöneticilerini federasyona davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“VAR kayıtlarını dışarıya vermemiz mümkün değil. Ancak isteyen yöneticiler federasyona gelip bizimle birlikte inceleyebilir. Bundan sonraki süreçte iki kulüpten birer temsilci gelsin, teknik bölümde yer alsın. VAR odasında süreci birlikte takip edebilirler. Böylece kararların nasıl verildiğini doğrudan görebilirler.”

“KULÜPLER VAR SÜRECİNİ YERİNDE TAKİP EDEBİLİR”

Kulüplerin VAR işleyişini yakından izleyebilmesine izin vereceklerini vurgulayan Otyakmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben de yıllarca kulüp başkanlığı yaptım. Bu kadar geniş kitleleri ilgilendiren bir konuda ihmalkâr davranmamız düşünülemez. Herkes federasyona güvenmeli. Görüntüleri kamuoyuna vermemiz mümkün değil. Beşiktaş’ın gönderdiği yazıyı da dikkate alıyoruz ve gerekli yanıtı vereceğiz.”

“İsteyen yöneticiler gelip süreci inceleyebilir. Kapımız tüm kulüplere açık. İki kulüp mutabakata varırsa VAR sürecini birlikte izleyebilirler. Bu uygulama, VAR protokolüne aykırı bir durum oluşturmuyor.”

TÜRKİYE KUPASI İÇİN FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Ziraat Türkiye Kupası’nın formatıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Otyakmaz, yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını dile getirdi:

“Ben kulüp başkanı olduğum dönemde de bu konudan şikâyetçiydim. Turların tek maç üzerinden oynanmasıyla takımlar hızlı şekilde eleniyor. Yarı final aşamasının ise iki maç üzerinden yapılması daha sağlıklı olabilir. Böylece sürpriz sonuçların etkisi azalır. Bu konuda Kulüpler Birliği’nin gelecek sezon için değerlendirmesi bulunuyor.”

“ANADOLU KULÜPLERİNİN YÖNETİMİ KOLAY DEĞİL”

Türk futbolunun ekonomik yapısına da değinen Otyakmaz, özellikle Anadolu kulüplerinin finansal zorluk yaşadığına dikkat çekti:

“Anadolu kulüplerini yönetmek gerçekten zor bir görev. Yayın gelirlerinin yükselmesi ve sponsorluk kaynaklarının artması gerekiyor. Dünya genelinde yaşanan savaş ortamı da ekonomiyi etkiliyor. Umarım hem dünyada hem Türkiye’de ekonomik koşullar daha iyi hale gelir.”

DİSİPLİN CEZALARINDA YENİ UYGULAMA

Disiplin cezalarına yönelik bir düzenleme yaptıklarını açıklayan Otyakmaz, yaz aylarında cezaların durdurulması uygulamasının kaldırıldığını söyledi:

“Daha önce verilen cezalar yaz döneminde işlemiyordu. Kulüpler Birliği’nin talebi üzerine bu uygulamayı kaldırdık. Sezonun son haftalarında bu durum gerginliğe neden oluyordu. Artık o üç aylık süre de ceza süresine dahil edilecek.”

“ŞAMPİYONLAR PAYI ANADOLU KULÜPLERİNE”

Yayın gelirlerindeki “şampiyonlar payı” konusunda da yeni bir karar aldıklarını belirten Otyakmaz, bu payın Anadolu kulüplerine aktarılacağını açıkladı:

“Yeni bir düzenleme yaptık ve şampiyonlar payının Anadolu kulüplerine dağıtılmasına karar verdik. Böyle bir adımı ancak İbrahim Hacıosmanoğlu gibi bir isim atabilirdi. Avrupa’da yayın gelirlerinin yaklaşık yüzde 50’si eşit dağıtılıyor. Türkiye’de bu oran yüzde 38 civarındaydı. Artık tüm kulüpler arasında eşit şekilde paylaşılacak.”

Bu kararın bazı kulüpler tarafından eleştirilebileceğini belirten Otyakmaz, hukuki sürecin de gündeme gelebileceğini söyledi:

“Elbette tepkiler olabilir. Kusursuz bir ortam yok. Kulüpler isterlerse Tahkim Kurulu’na başvurabilir. Ancak biz federasyon olarak kararımızı bu yönde aldık.”