Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajeri Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.
Bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen teknik direktörler şu şekilde
Savaş Yıldırım, Semih Tokatlı, Hakan Yılmaz, Serkan Ençetin, Tansu Yaan, Gökhan Ünal, Necdet Emre Özbayer, Aydemir Emrah Uzun, Harun Dişlitaş, Erhan Koç, İlker Erdem, İlker Avcıbay, Murat Parlak, Taner Gürsoy, Avni Okumuş, Tevfik Ata Tekin, Adem Çağlayan, Taner Gülleri, Erdoğan Sarıuşak, Ali Asım Balkaya, Ertürk Koray Balcıoğlu, Cevdet Uzunköprü, Murat Sönmez, Ahmet Yurtsever, Metin İlhan, Bülent Yenihayat, Sadullah Zehir, Mehmet Seçkin, Sercan Yıldırım, Muzaffer Taşkın, Serdar Göçerler, Muzaffer Bilazer, Murat Özkan, Can Güçer, Nuri Çolak, Coşkun Öz, Mete Işık, Ergün Işık, Mehmet Erol, Sait Taş, İlhan Özbay, Volkan Erten, Mustafa Alper Avcı, Orhan Kosulu, Özgür Ergün, Ayhan Tuna Üzümcü, Gürkan Ferhatoğlu, Şenol Demir, Görkem Öncü, Enver Şen, Cüneyt Dumlupınar, Ayhan Bahar, Muhammet Yılmaz, Aslan Toklu, Bayram Toysal, Ali Beykoz, Engin Dursun, Gökhan Beklemiş, Ahmet Duman, Murat Hacıoğlu, Rızvan Şahin, Uğur Kulaksız, İsmail Ertekin, Aykut Erdoğan, Semih Özü, Ahmet Taşyürek, Sinan Durmuş, Erhan Çelik, Adil Tozlu, Fuat Erarslan, Özgür Çetiner, Egemen Urhan, Mehmet Birinci, Hasan Uğur Kardal, Gürkan Aslan, Bayram Sevindik, Mustafa Çapanoğlu, Selahaddin Dinçel, Serhat Güller, Ramazan Kurşunlu, İbrahim Raif Albay, Onur Yeniyurt, Evren Şenel, Sertaç Gezer, Hasan Yüksel, Hayati Palancı, Ümit Metin Yıldız, Hakan Çobanoğlu, Kemal Dulda, Selçuk Akçay, Kadir Kar, Cahit Erçevik, Mithat Çulcuoğlu, Fatih Serkan Albayrak, Özden Töraydın, Eray Gülay, Nazım Gülay, Mehmet Altıparmak, İbrahim Tolgay Kerimoğlu, Cafer Elek, Hakan Keleş, Ufuk Sarı, Bahaddin Güneş, Ufuk Uysal, İbrahim Yıldırım, Serdar Uygun, Erkan Bölükbaş, Cemil Aktaş