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2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen A Milli Takım'ın kamp organizasyonu ve Arizona'daki hazırlık süreci kamuoyunda yoğun şekilde tartışılırken, Türkiye Futbol Federasyonu konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı.

Federasyon, turnuva performansının herkesi derinden üzdüğünü belirterek milli takımı destekleyen taraftarlara ve organizasyonu takip eden medya mensuplarına teşekkür etti.

TFF NEDEN KAMP MERKEZİNİ DEĞİŞTİRMEDİ?

TFF, play-off yoluyla Dünya Kupası'na katılan takımların kamp merkezlerini seçme hakkının bulunmadığını, Arizona'daki kamp merkezinin FIFA tarafından belirlendiğini vurguladı.

Federasyon açıklamasında, kura çekiminin ardından bazı takımların aynı şehir içinde otel değişikliğine gittiği ancak bu sürecin aylar süren hazırlıkların ardından gerçekleştirilebildiği belirtildi. TFF, kamp merkezi değişikliğini yalnızca turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanan ve hazırlık için yeterli zamana sahip ülkelerin yapabildiğine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, hazırlıklarını yalnızca 1,5 ay içinde tamamlamak zorunda kalan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu altı play-off galibi ülkenin hiçbirinin kamp merkezini değiştiremediği ifade edildi. Federasyon, Avrupa play-off'undan gelen Bosna Hersek, Çekya ve İsveç'e de ortalama hava sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerde kamp merkezi tahsis edildiğini belirterek Türkiye'nin bu konuda istisnai bir durum yaşamadığını savundu.

'İKLİM ŞARTLARI İÇİN ÖNLEM ALINDI'

Federasyon, Arizona'nın yüksek sıcaklığına ilişkin çekincelerin daha önce FIFA'ya iletildiğini, ancak kamp merkezi değişikliğinin uygun görülmediğini açıkladı.

Buna karşılık FIFA'nın istisnai olarak Türkiye'ye her grup maçından önce karşılaşmanın oynanacağı şehirde iki antrenman yapma izni verdiği, antrenmanların ise sıcaklığın etkisini kaybettiği saatlerde gerçekleştirildiği belirtildi.

'TESİSLER EN ÜST DÜZEYDEYDİ'

TFF, Arizona Athletic Grounds'un FIFA standartlarında modern bir tesis olduğunu ve milli takımın kullanımına üç antrenman sahasının tahsis edildiğini aktardı.

Ayrıca kamp oteline ek olarak Chicago Cubs'a ait performans merkezinin kiralandığı, oyuncular için analiz odaları, toparlanma alanları, hiperbarik oksijen kabini, soğuk oda ve kızılötesi toparlanma sistemleri gibi birçok ek imkanın oluşturulduğu kaydedildi.

'11 GÜNLÜK ADAPTASYON PLANLANDI'

Milli takımın ABD'ye 2 Haziran'da gitmesinin bilimsel verilere göre planlandığını belirten TFF, ilk maç öncesinde oyuncular için 11 günlük adaptasyon süresi oluşturulduğunu ve birçok Avrupa ülkesinin de benzer tarihlerde turnuva hazırlıkları için ABD'ye ulaştığını ifade etti.

'TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ'

Açıklamanın sonunda Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası hazırlıklarının FIFA talimatları, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, A Milli Takım'ın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.