Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel futbol takımlarının A takım oyuncu listelerinin bildirildiğini açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yer alan kulüplerin İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası A Takım Oyuncu Listeleri, futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla www.tff.org'da yayınlanmıştır.
Listeleri PDF formatında görmek için kulüp isimlerine tıklayınız"
Futbolseverler, profesyonel futbol takımlarının A takım oyuncu listesine TFF'nin adresinden ulaşabilir.