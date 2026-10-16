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Kaynak: Spor Servisi

PFDK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle beş kulübe para cezası verdi.

TFF tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle ayrı ayrı 280.000 TL para cezası ile cezalandırıldı.

Büyük kulüplerin yanı sıra Kasımpaşa ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat eylemleri nedeniyle para ve ihtar cezaları alırken; Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Kocaeli'nin bazı tribün bloklarındaki seyircilerin elektronik biletleri bloke edilerek bir sonraki maçlara girişleri engellendi.

Beşiktaş-Kocaelispor maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Kocaelispor’a ek 125.000 TL para cezası verildi. Kocaeli teknik sorumlusu Selçuk İnan için ise ceza tayinine yer olmadığı kararlaştırıldı.

Trabzonsporlu Melih Kabasakal şiddetli hareket nedeniyle 1 maç, Eyüpsporlu Ahmed Abdullahi ise rakibine yönelik benzer eylemi sebebiyle 3 resmi müsabakadan men ve 100.000 TL para cezası aldı.

1. Lig ve alt lig karşılaşmalarında da hakaret, saldırı ve sportmenliğe aykırı hareketler dolayısıyla çok sayıda antrenör, futbolcu ve kulüp görevlisine hak mahrumiyeti ile soyunma odasına giriş yasakları getirildi.