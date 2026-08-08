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Kaynak: AA

Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu ve teknik direktör Haluk Erdem 83 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyerinde Bursaspor, Elazığspor, İstanbulspor ve Sakaryaspor formalarını giyen Erdem'in vefatının ardından TFF başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'DEN HALUK ERDEM İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Haluk Erdem'in vefatının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Haluk Erdem'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz."

A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Futbolculuk kariyerinde A Milli Takım ile 1 karşılaşmaya çıkan Haluk Erdem; Bursaspor, Elazığspor, İstanbulspor ve Sakaryaspor formalarını terletti.

Erdem, futbolculuk döneminde 1 Türkiye Başbakanlık Kupası ve 1 kez 3. Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE DE İZ BIRAKTI

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Erdem, Elazığspor'da da önemli bir başarıya imza attı. Deneyimli futbol insanı, bordo-beyazlı ekibin 2. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı.

SON YOLCULUĞUNA BURSA'DA UĞURLANACAK

83 yaşında hayatını kaybeden Haluk Erdem'in cenazesi, yarın Bursa Ulu Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.