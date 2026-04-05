TFF 3. Lig’de günün maçları ve sonuçları (5 Nisan)
TFF 3. Lig’de heyecan sürüyor. Takımlar kritik maçlarda puan toplamak için kıyasıya mücadele ederken, günün karşılaşmalarında önemli sonuçlar ortaya çıktı. Zirve yarışı ve alt sıralardaki mücadele giderek kızıştı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
NESİNE 3. LİG - GRUP 1
Beykoz İshaklı: 1 – 0 : Bursa Yıldırım
Bursa Nilüfer FK: 2 – 1 : Bulvarspor
Çorluspor 1947: 6 – 0 : Edirnespor
Etimesgut Spor: 2 – 0 : Yalova FK
Galata: 0 – 1 : İnegöl Kafkas
İnkılapspor: 0 – 5 : Çankaya SK
Kestel Çilek: 2 – 0 : Silivrispor
Polatlı 1926: 1 – 4 : K.Ç Sinopspor
NESİNE 3. LİG - GRUP 2
12 Bingölspor: 4 – 0 : Hacettepe TM
Erciyes 38 FSK: 1 – 0 : Diyarbekirspor
Kilis 1984: 2 – 4 : Ağrı 1970
Kırıkkale FK: 3 – 1 : Osmaniyespor
Kırşehir FSK: 2 – 4 : Niğde Bld
Mazıdağı Fosfat: 0 – 2 : K. Maraşspor
Suvermez Kap.: 1 – 0 : Silifke Bld
Yeşilyurtspor: 6 – 2 : Karaköprü Bld.
NESİNE 3. LİG - GRUP 3
52 Orduspor FK: 6 – 0 : Tokat Bld
Fatsa Bld: 2 – 3 : Karabük İ.Y.
Giresunspor: 2 – 0 : Düzcespor
Hopaspor: 4 – 1 : Amasyaspor FK
Kdz. Ereğli Bld: 1 – 0 : Çayelispor
Pazarspor: 3 – 3 : Zonguldakspor
Sebat Gençlik: 3 – 1 : 1926 Bulancak
Yozgat Bld Bozok: 2 – 0 : Orduspor 1967
NESİNE 3. LİG - GRUP 4
Afyonspor (Hükmen): 3 – 0 : Nazilli Spor
Altay: 1 – 1 : İzmir Çoruhlu
Ayvalıkgücü Bld: 0 – 1 : Alanya 1221 FK
Bornova 1877: 0 – 5 : Karşıyaka
Denizli İY: 0 – 1 : Balıkesirspor
Eskişehirspor: 4 – 0 : Kütahyaspor
Söke 1970 Spor: 0 – 0 : Tire 2021
Uşakspor A.Ş.: 0 – 1 : Eskişehir Anadolu