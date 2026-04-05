06 Nisan 2026 Pazartesi
Anasayfa Spor TFF 3. Lig’de günün maçları ve sonuçları (5 Nisan)

TFF 3. Lig’de heyecan sürüyor. Takımlar kritik maçlarda puan toplamak için kıyasıya mücadele ederken, günün karşılaşmalarında önemli sonuçlar ortaya çıktı. Zirve yarışı ve alt sıralardaki mücadele giderek kızıştı.

Gül Devrim Koyun
Ligdeki heyecan dolu müsabakalar tamamlandı. Takımlar sahada kıyasıya rekabet ederken, alınan sonuçlar ligde dengeleri değiştirdi ve sezonun geri kalan bölümü için ipuçları verdi.

NESİNE 3. LİG - GRUP 1

Beykoz İshaklı: 1 – 0 : Bursa Yıldırım

Bursa Nilüfer FK: 2 – 1 : Bulvarspor

Çorluspor 1947: 6 – 0 : Edirnespor

Etimesgut Spor: 2 – 0 : Yalova FK

Galata: 0 – 1 : İnegöl Kafkas

İnkılapspor: 0 – 5 : Çankaya SK

Kestel Çilek: 2 – 0 : Silivrispor

Polatlı 1926: 1 – 4 : K.Ç Sinopspor

NESİNE 3. LİG - GRUP 2

12 Bingölspor: 4 – 0 : Hacettepe TM

Erciyes 38 FSK: 1 – 0 : Diyarbekirspor

Kilis 1984: 2 – 4 : Ağrı 1970

Kırıkkale FK: 3 – 1 : Osmaniyespor

Kırşehir FSK: 2 – 4 : Niğde Bld

Mazıdağı Fosfat: 0 – 2 : K. Maraşspor

Suvermez Kap.: 1 – 0 : Silifke Bld

Yeşilyurtspor: 6 – 2 : Karaköprü Bld.

NESİNE 3. LİG - GRUP 3

52 Orduspor FK: 6 – 0 : Tokat Bld

Fatsa Bld: 2 – 3 : Karabük İ.Y.

Giresunspor: 2 – 0 : Düzcespor

Hopaspor: 4 – 1 : Amasyaspor FK

Kdz. Ereğli Bld: 1 – 0 : Çayelispor

Pazarspor: 3 – 3 : Zonguldakspor

Sebat Gençlik: 3 – 1 : 1926 Bulancak

Yozgat Bld Bozok: 2 – 0 : Orduspor 1967

NESİNE 3. LİG - GRUP 4

Afyonspor (Hükmen): 3 – 0 : Nazilli Spor

Altay: 1 – 1 : İzmir Çoruhlu

Ayvalıkgücü Bld: 0 – 1 : Alanya 1221 FK

Bornova 1877: 0 – 5 : Karşıyaka

Denizli İY: 0 – 1 : Balıkesirspor

Eskişehirspor: 4 – 0 : Kütahyaspor

Söke 1970 Spor: 0 – 0 : Tire 2021

Uşakspor A.Ş.: 0 – 1 : Eskişehir Anadolu

Kaynak: Spor Servisi
