Yeniçağ Gazetesi
09 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor TFF 3. Lig'de finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu: İşte maçların tarihi

TFF 3. Lig'de finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu: İşte maçların tarihi

TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından Çorluspor 1947, 52 Orduspor FK, Yeşilyurtspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor finale yükseldi. Finale kalan 4 ekip, TFF 2. Lig bileti için mücadele edecek.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
TFF 3. Lig'de finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 1

TFF 3. Lig'de Pay-off 2. Tur rövanş maçları bugün oynanan müsabakaların ardından sona erdi.

1 7
TFF 3. Lig'de finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 2

Oynanan müsabakaların ardından 4 takım finale kaldı ve final müsabakaların ardından 2 takım TFF 2. Lig'e yükselecek.

2 7
TFF 3. Lig'de finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 3

ÇORLUSPOR 1947 TUR ATLADI

Çorluspor 1947, sahasında K. Ç. Sinopspor’u 3-1 mağlup ederek Play-Off’ta bir üst tura yükseldi. (İlk maç 1-1 berabere bitmişti.)

3 7
TFF 3. Lig'de finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 4

52 ORDUSPOR FK FİNALDE

52 Orduspor FK, Yozgat Belediye Bozokspor karşısında sahasında 1-0 kazanarak finale adını yazdırdı. Ordu ekibi, tek golle turu geçen taraf oldu. (İlk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.)

4 7
TFF 3. Lig'de finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 5

YEŞİLYURTSPOR UZATMALARDA GÜLDÜ

Erciyes 38 FK ile Yeşilyurtspor arasında oynanan mücadelede normal süre ve uzatmalar sonunda Yeşilyurtspor 4-3 galip gelerek tur atladı.(İlk müsabakada gol sesi çıkmamıştı.)

5 7
TFF 3. Lig'de finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 6

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR FİNALE YÜKSELDİ

Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehirspor 0-0 berabere bitti ve Ayvalık ekibi turlayan taraf oldu. (İlk maçı Ayvalık ekibi 2-0 kazanmıştı.)

6 7
TFF 3. Lig'de finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu: İşte maçların tarihi - Resim: 7

FİNAL TAKVİMİ

16 MAYIS CUMARTESİ: Çorluspor 1947 - Yeşilyurtspor
17 MAYIS PAZAR: 52 Orduspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro