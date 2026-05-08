TFF 3. Lig'de Pay-off 2. Tur rövanş maçları bugün oynanan müsabakaların ardından sona erdi.
TFF 3. Lig'de finale kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu: İşte maçların tarihi
TFF 3. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından Çorluspor 1947, 52 Orduspor FK, Yeşilyurtspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor finale yükseldi. Finale kalan 4 ekip, TFF 2. Lig bileti için mücadele edecek.İbrahim Doğanoğlu
Oynanan müsabakaların ardından 4 takım finale kaldı ve final müsabakaların ardından 2 takım TFF 2. Lig'e yükselecek.
ÇORLUSPOR 1947 TUR ATLADI
Çorluspor 1947, sahasında K. Ç. Sinopspor’u 3-1 mağlup ederek Play-Off’ta bir üst tura yükseldi. (İlk maç 1-1 berabere bitmişti.)
52 ORDUSPOR FK FİNALDE
52 Orduspor FK, Yozgat Belediye Bozokspor karşısında sahasında 1-0 kazanarak finale adını yazdırdı. Ordu ekibi, tek golle turu geçen taraf oldu. (İlk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.)
YEŞİLYURTSPOR UZATMALARDA GÜLDÜ
Erciyes 38 FK ile Yeşilyurtspor arasında oynanan mücadelede normal süre ve uzatmalar sonunda Yeşilyurtspor 4-3 galip gelerek tur atladı.(İlk müsabakada gol sesi çıkmamıştı.)
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR FİNALE YÜKSELDİ
Ayvalıkgücü Belediyespor, Eskişehirspor 0-0 berabere bitti ve Ayvalık ekibi turlayan taraf oldu. (İlk maçı Ayvalık ekibi 2-0 kazanmıştı.)
FİNAL TAKVİMİ
16 MAYIS CUMARTESİ: Çorluspor 1947 - Yeşilyurtspor
17 MAYIS PAZAR: 52 Orduspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor