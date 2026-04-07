TFF 3. Lig'de üst üste üçüncü kez Play-Off oynamayı garantileyen Karşıyaka, ligdeki yeni statü sayesinde birçok genç oyuncuyu vitrine çıkardı. Adem Yeşilyurt’un ardından, takımda birlikte forma giyen kuzeni Berat Şahin de sezon sonunda yüksek bonservis bedeliyle satılmaya hazırlanıyor.

Karşıyaka’da ilk yarıda as futbolcuların bahis soruşturması nedeniyle ceza almasıyla ilk 11’de şans bulan 19 yaşındaki sağ kanat Adem, 500 bin Euro bonservis ve sonraki transferinden yüzde 25 pay karşılığı haziran ayından itibaren Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Adem’le birlikte futbola başlayıp aynı sezon Karşıyaka’ya transfer olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat, özellikle son haftalardaki performansıyla dikkat çekti. Karşıyaka’da 25 maçta 2 gol ve 9 asistle oynayan Berat’ı Fransa Ligi ekipleri menajerler aracılığıyla takibe aldı.

Türkiye’den de birçok kulüp Berat’ı izliyor. Performansı her geçen hafta artan genç oyuncunun, Adem gibi sezon sonunda Karşıyaka’ya bonservis kazandırarak yuvadan uçması bekleniyor.