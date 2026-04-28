TFF 3. Lig’de play-off heyecanı 2. tur maçlarıyla devam ediyor. 1. ve 2. Grup’ta oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, müsabakaların programı şu şekilde:

4 Mayıs Pazartesi (Birinci maçlar)

17.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947 (İBB 100. Yıl)

20.00 Malatya Yeşilyurtspor-Erciyes 38 Futbol (Yeni Malatya)

8 Mayıs Cuma (Rövanş maçları)

16.00 Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor (General Basri Saran)

20.00 Erciyes 38 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor (RHG Enertürk Enerji)