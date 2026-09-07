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Kaynak: İHA

Karabük İdman Yurdu, sezonun ilk maçında Bulvarspor karşısında şok bir yenilgi yaşadı. Konuk ekip, 5-1’lik galibiyetle sahadan üç puanla ayrılarak lige hızlı başladı ve ev sahibi ekibe kötü başlangıç yaptırdı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Yunus Aytekin Atabek, Hasan Genç, Halil Ulaş Aydemir

Karabük İdman Yurdu: Furkan Yasin Çevik, Mustafa Yorulmaz, Osman Boz, Berkcan Cengiz(Özgür Özden Dağdelen dk. 76), Taner Yıldız (Mevlüt Han Ekelik dk. 46), Tolga Mert Aslan, Muhammed Semih Kocatürk (Hasan Türkyılmaz dk. 65), Melik Ahmet İpek, Mücahit Emre Sivri (Halil İbrahim Kaya dk. 46), Ahmet Sezer, Kaan Erdoğan

Bulvarspor: Hakan Aydın, Oğuzhan Turan, Mertkan Cengiz (Orkun Kocakahya dk. 81), Çağlar Özel (Beratcan Ot dk. 68), Emin Kaan Arslan, Berat Aktay, Halit Furkan Kaya, Can Bayırkan (Ömer Faruk Uğurlu dk. 81), Furkan Akın, Kaan Güdü, Ahmet Arda Çakmak (Tahir Derge dk. 58)

Goller: Kaan Erdoğan (dk. 11) (Karabük İdman Yurdu), Can Bayırkan (dk. 2, 11 ve 33), Mertkan Cengiz (dk. 75), Halit Furkan Kaya (dk. 90+3) Bulvarspor

Sarı kartlar: Muhammed Semih Kocatürk, Kaan Erdoğan, Osman Boz, Melik Ahmet İpek (Karabük İdman Yurdu), Oğuzhan Turan, Halit Furkan Kaya, Ahmet Arda Çakmak (Bulvarspor)