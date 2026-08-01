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Kaynak: DHA

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor'un eski yabancı futbolcusu Hadi Sacko'dan dikkat çeken bir hukuki hamle geldi.

2019-2021 yılları arasında Denizlispor forması giyen Malili futbolcunun, faizler hariç 412 bin euro tutarındaki alacağını tahsil edebilmek için TFF 3. Lig ekibi Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü hakkında FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduğu öğrenildi.

'SPORTİF DEVAMI' İDDİASI

Sacko'nun avukatı, başvurusunda Denizli İdmanyurdu 1959'un Denizlispor'un sportif devamı olduğunu öne sürdü.

Başvuruda iki kulübün aynı şehirde faaliyet göstermesi, aynı stadı kullanması ve yeni sezonda aynı tesislerde çalışmalarını sürdürmesi gerekçe olarak gösterildi.

İKİ KULÜP ARASINDA ORGANİK BAĞ YOK

Öte yandan Denizli İdmanyurdu 1959 ile Denizlispor arasında yönetimsel ya da sportif anlamda resmi bir bağ bulunmuyor.

İki kulübün farklı yönetimlere sahip olduğu belirtilirken, Denizli İdmanyurdu'nun Denizlispor'a ait tesisleri kullanması daha önce yeşil-siyahlı taraftarların da tepkisini çekmişti.

BUCASPOR EMSAL GÖSTERİLİYOR

Başvurunun en dikkat çeken dayanaklarından biri ise daha önce yaşanan Bucaspor süreci oldu.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Bucaspor 1928'i, Bucaspor'un sportif devamı kabul ederek eski yabancı futbolcuların alacaklarından sorumlu tutmuştu.

Bu kararın ardından İzmir temsilcisi uzun yıllardır transfer yasağıyla karşı karşıya kalmıştı.

DENİZLİSPOR'DA KRİZ BÜYÜYOR

Mali sıkıntılar nedeniyle son beş yılda Süper Lig'den Denizli Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'un yaklaşık 700 milyon TL borcu bulunduğu açıklanmıştı.

Yeşil-siyahlı kulüp, eski futbolcularına olan borçları nedeniyle daha önce birçok kez transfer yasağı ve puan silme cezaları alırken, son olarak Tiago Lopes dosyası nedeniyle 6 puanı daha silinmişti. Ayrıca altyapıdan yetişen birçok futbolcunun da takımdan ayrıldığı belirtiliyor.