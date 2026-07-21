Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor

SAKATLIK YAŞAYAN FUTBOLCU HEMEN DÖNEMEYECEK

Oyunun durmasına neden olan sakatlık yaşayan futbolcular da, kurallarda belirtilen istisnalar dışında, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika saha dışında beklemek zorunda kalacak.

Bu düzenleme, zaman geçirmeyi önlemeyi amaçlıyor.