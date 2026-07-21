Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor

Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda uygulanacak yeni oyun kurallarını duyurdu. Oyuncu değişikliklerinden VAR uygulamasına, taç ve kale vuruşlarından serinleme molalarına kadar birçok alanda önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor - Resim: 1

SÜPER LİG'DE YENİ KURALLAR DEVREDE

2026-2027 sezonuyla birlikte Trendyol Süper Lig'de futbolun akışını doğrudan etkileyecek birçok yeni uygulama yürürlüğe girecek.

HT Spor'un haberine göre; yeni sezonda uygulanması beklenen kurallar şöyle...

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Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor - Resim: 2

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE 10 SANİYE KURALI

Hakem değişiklik işaretini verdikten sonra oyundan çıkan futbolcu, 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak.

Bu sürenin aşılması halinde yeni oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca sahaya giremeyecek.

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Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor - Resim: 3

SAKATLIK YAŞAYAN FUTBOLCU HEMEN DÖNEMEYECEK

Oyunun durmasına neden olan sakatlık yaşayan futbolcular da, kurallarda belirtilen istisnalar dışında, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika saha dışında beklemek zorunda kalacak.

Bu düzenleme, zaman geçirmeyi önlemeyi amaçlıyor.

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Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor - Resim: 4

TAÇ ATIŞINI GECİKTİREN TAKIMA YAPTIRIM

Oyunun yeniden başlamasını hızlandırmak amacıyla yeni bir uygulama getirildi.

Hakemin işaretinden sonra başlayan 5 saniyelik süre içinde taç atışı kullanılmazsa top doğrudan rakip takıma geçecek.

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Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor - Resim: 5

KALE VURUŞUNDA DA YENİ KURAL

Kale vuruşunun bilinçli şekilde geciktirilmesi halinde hakem, rakip takım lehine köşe vuruşu kararı verebilecek.

Bu uygulama da oyunun temposunu artırmayı hedefliyor.

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Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor - Resim: 6

VAR'IN YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ

Yeni sezonda Video Yardımcı Hakem sistemi daha fazla pozisyonda devreye girebilecek.

Böylece bazı kararlar yeniden incelenebilecek.

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Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor - Resim: 7

VAR HANGİ POZİSYONLARA MÜDAHALE EDECEK?

Yeni düzenlemeye göre VAR;

-Açıkça hatalı verilen ikinci sarı karttan doğan kırmızı kartları,
-Açıkça hatalı köşe vuruşu kararlarını,
-Top oyuna girmeden önce yaşanan ve gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlalleri,
-Yanlış futbolcuya gösterilen kartları inceleyebilecek.

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Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor - Resim: 8

AĞZI KAPATARAK KONUŞMAYA SARI KART

Futbolcuların konuşurken ağızlarını kapatarak iletişim kurması artık hakem tarafından sarı kart ile cezalandırılabilecek.

Maç sonrasında yapılan incelemelerde hakaret içerdiği belirlenen ifadeler ise ayrıca disiplin kurullarına taşınabilecek.

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Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor - Resim: 9

SERİNLEME MOLASI İÇİN SICAKLIK SINIRI

Yeni kurala göre serinleme molası yalnızca hava sıcaklığının 32 derece veya üzerinde olduğu karşılaşmalarda uygulanacak.

Hakemler, her iki devrede verilecek serinleme molalarının 3 dakikayı aşmamasını sağlayacak.

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