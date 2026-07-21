Süper Lig'de yeni dönem başlıyor: Birçok kural değişiyor

SÜPER LİG'DE YENİ KURALLAR DEVREDE
2026-2027 sezonuyla birlikte Trendyol Süper Lig'de futbolun akışını doğrudan etkileyecek birçok yeni uygulama yürürlüğe girecek.
HT Spor'un haberine göre; yeni sezonda uygulanması beklenen kurallar şöyle...
SÜPER LİG'DE YENİ KURALLAR DEVREDE
2026-2027 sezonuyla birlikte Trendyol Süper Lig'de futbolun akışını doğrudan etkileyecek birçok yeni uygulama yürürlüğe girecek.
HT Spor'un haberine göre; yeni sezonda uygulanması beklenen kurallar şöyle...
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE 10 SANİYE KURALI
Hakem değişiklik işaretini verdikten sonra oyundan çıkan futbolcu, 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak.
Bu sürenin aşılması halinde yeni oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika boyunca sahaya giremeyecek.
SAKATLIK YAŞAYAN FUTBOLCU HEMEN DÖNEMEYECEK
Oyunun durmasına neden olan sakatlık yaşayan futbolcular da, kurallarda belirtilen istisnalar dışında, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika saha dışında beklemek zorunda kalacak.
Bu düzenleme, zaman geçirmeyi önlemeyi amaçlıyor.
TAÇ ATIŞINI GECİKTİREN TAKIMA YAPTIRIM
Oyunun yeniden başlamasını hızlandırmak amacıyla yeni bir uygulama getirildi.
Hakemin işaretinden sonra başlayan 5 saniyelik süre içinde taç atışı kullanılmazsa top doğrudan rakip takıma geçecek.
KALE VURUŞUNDA DA YENİ KURAL
Kale vuruşunun bilinçli şekilde geciktirilmesi halinde hakem, rakip takım lehine köşe vuruşu kararı verebilecek.
Bu uygulama da oyunun temposunu artırmayı hedefliyor.
VAR'IN YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ
Yeni sezonda Video Yardımcı Hakem sistemi daha fazla pozisyonda devreye girebilecek.
Böylece bazı kararlar yeniden incelenebilecek.
VAR HANGİ POZİSYONLARA MÜDAHALE EDECEK?
Yeni düzenlemeye göre VAR;
-Açıkça hatalı verilen ikinci sarı karttan doğan kırmızı kartları,
-Açıkça hatalı köşe vuruşu kararlarını,
-Top oyuna girmeden önce yaşanan ve gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlalleri,
-Yanlış futbolcuya gösterilen kartları inceleyebilecek.
AĞZI KAPATARAK KONUŞMAYA SARI KART
Futbolcuların konuşurken ağızlarını kapatarak iletişim kurması artık hakem tarafından sarı kart ile cezalandırılabilecek.
Maç sonrasında yapılan incelemelerde hakaret içerdiği belirlenen ifadeler ise ayrıca disiplin kurullarına taşınabilecek.
SERİNLEME MOLASI İÇİN SICAKLIK SINIRI
Yeni kurala göre serinleme molası yalnızca hava sıcaklığının 32 derece veya üzerinde olduğu karşılaşmalarda uygulanacak.
Hakemler, her iki devrede verilecek serinleme molalarının 3 dakikayı aşmamasını sağlayacak.