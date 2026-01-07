Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturmasında tenik sorumlu ve menajerlerden oluşan yeni sevk kararları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile 104 menajerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmesinin ardından dikkat çeken bir ayrıntı gündem oldu.

Ajansspor'un haberine göre; PFDK'ya sevk edilen menajerler listesinde ismi geçen Özcan Üstüntaş, 8 Haziran 2024 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Hayatını kaybettiği resmi kayıtlarda yer alan bir ismin PFDK sevk listesinde bulunması, sürecin teknik ve idari boyutuna ilişkin eleştirilerin artmasına neden oldu.