İki grupta 37 takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de, Beyaz Grup’ta Batman Petrolspor, Kırmızı Grup’ta ise Bursaspor 1. Lig’e yükselmeyi garantiledi. Play-off’tan ise iki takım daha 1. Lig vizesi alacak.

19 takımlı Beyaz Grup’ta Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor’un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti. 18 takımlı Kırmızı Grup’ta ise Yeni Malatyaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ve Adanaspor’un düşmesi kesinleşti.

Ligde normal sezon maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Play-off karşılaşmaları 30 Nisan’da başlayacak, 4 Mayıs’ta ikinci maçlar oynanacak. Finaller ise Kırmızı Grup’ta 9 Mayıs, Beyaz Grup’ta 10 Mayıs’ta yapılacak.

BEYAZ GRUP’TA SON PLAY-OFF YARIŞI

Batman Petrolspor’un 1. Lig’e yükseldiği Beyaz Grup’ta Muğlaspor, Adana 01 FK ve Seza Çimento Elazığspor play-off’u garantiledi. Son takım ise Şanlıurfaspor veya MKE Ankaragücü olacak.

KIRMIZI GRUP’TA SON BİLET

Bursaspor’un şampiyon olduğu Kırmızı Grup’ta Mardin 1969, Aliağa Futbol ve Muşspor play-off’a kaldı. Son bilet için AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile ISBAŞ Isparta 32 yarışıyor.