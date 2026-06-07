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TFF 2. Lig 2026-2027 sezonu için kura çekimi gerçekleştirildi. Kulüp yetkililerinin katılımıyla TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nun ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yer alan takımlar belli oldu.

2. LİG BEYAZ GRUP

68 Aksaray

Adana Demirspor

Aliağa FK

Ankaraspor

Arnavutköy Belediye

Çorlu Spor

Elazığspor

GMG Kastamonuspor

Güzide Gebze

Hatayspor

Isparta 32

İnegöl Kafkas

Şanlıurfaspor

Menemen FK

Erbaaspor

Muş Spor

Sebat Gençlik

Somaspor

2. LİG KIRMIZI GRUP

12 Bingöl

1461 Trabzon FK

52 Orduspor

Adana 01 FK

Altınordu

24Erzincanspor

Ankara Demirspor

Beyoğlu Yeni Çarşı

Fethiyespor

İskendersunspor

Kahramanmaraş İstiklal

Karacabey Belediye

Kütahyaspor

MKE Ankaragücü

Sakaryaspor

Serik Spor

İnegölspor