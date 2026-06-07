TFF 2. Lig 2026-2027 sezonu için kura çekimi gerçekleştirildi. Kulüp yetkililerinin katılımıyla TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nun ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta yer alan takımlar belli oldu.
2. LİG BEYAZ GRUP
68 Aksaray
Adana Demirspor
Aliağa FK
Ankaraspor
Arnavutköy Belediye
Çorlu Spor
Elazığspor
GMG Kastamonuspor
Güzide Gebze
Hatayspor
Isparta 32
İnegöl Kafkas
Şanlıurfaspor
Menemen FK
Erbaaspor
Muş Spor
Sebat Gençlik
Somaspor
2. LİG KIRMIZI GRUP
12 Bingöl
1461 Trabzon FK
52 Orduspor
Adana 01 FK
Altınordu
24Erzincanspor
Ankara Demirspor
Beyoğlu Yeni Çarşı
Fethiyespor
İskendersunspor
Kahramanmaraş İstiklal
Karacabey Belediye
Kütahyaspor
MKE Ankaragücü
Sakaryaspor
Serik Spor
İnegölspor